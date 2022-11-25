球員托弗乘勢求連勝　英格蘭主Ｗ趁熱食

今晚世盃B組次輪賽事，首仗盡顯霸氣嘅英格蘭食住個勢強戰美國。「三獅兵團」球員狀態及士氣高昂，近年喺國際大賽表現亦穩定，經過舊年歐國盃決賽洗禮，今屆志切更上層樓，面對以新人掛帥嘅美國有明顯優勢，熱捧主勝。（Now 618及616周六凌晨3時直播)

英格蘭喺世盃前6場不勝，點知分組賽首仗即以6比2大炒伊朗一掃頹風。今屆世盃喺歐洲主流聯賽中途開打，一眾球星得以迅速入局，布卡約沙卡、史達寧、基亞利殊同拉舒福特上仗已經順利開齋，隊長哈利卡尼亦交出兩次助攻，顯示佢哋進攻板斧極多，唔再集中喺卡尼一人身上。

英格蘭上場早早領先，尾段已經畀主力休息，球員養精蓄銳，而且一眾後備兵上陣亦交足貨，顯示雄厚嘅後備力量。翻查數據，英格蘭近5次同美國交鋒，「三獅兵團」錄得4勝1和嘅壓倒性優勢，3分可謂志在必得。

美國活力有餘輸經驗

美國上輪被威爾斯逼和1比1，其實佢哋表現唔曳，不過陣中多位主力都非常年輕，添莫菲韋亞、達斯及尤路斯穆沙等主力都是「00後」，活力有餘但經驗明顯不足，面對見慣風浪嘅英格蘭，美國相信難以招架，主勝熱得有理。