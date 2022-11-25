港超聯　香港U23再鬥標準流浪......結果係？

周六（26日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」，同時不同地進行兩場頭場，其中香港U23於主場將軍澳運動場，迎戰標準流浪。雙方今季曾經在「菁英盃」及「高級組銀牌賽」交手，兩仗皆由流浪獲勝。到底今次會流浪繼續贏，還是香港U23爭氣回敬對手一次？入場就會一清二楚！（周六下午3時開賽）

香港U23上場聯賽，在補時階段失球惜敗港會，但表現獲得球迷掌聲，主教練司徒文俊認為隊內小將可藉此吸取經驗。兩隊今季經常碰頭，「司徒Sir」表示彼此已十分熟悉，希望球員可以小心應對：「連埋熱身賽同表演賽，已經唔只兩次交手，但流浪多咗簡古爾呢位進攻球員，我估已經做咗調整，希望我哋可以應付到。」陣容方面，「司徒Sir」透露宋紘毅及何瀧浩已可以候命。

標準流浪上場4球大炒深水埗，打開聯賽勝利之門，技術顧問米路強調這場勝利對球隊十分重要，希望可以令球員重拾信心。流浪今季曾在盃賽雙殺對手，但米路提醒球員不要因此放鬆：「之前盃賽贏波唔代表啲咩，因為依家係聯賽，香港U23比之前有明顯進步，加上佢哋為開齋一定會好搏命，今場唔易踢，一定要集中精神。」值得一提，早前因對港會作出兇暴行為，而被「抽後算帳」的林衍廷刑滿復出。