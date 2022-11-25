清潔工變名帥　連納特執教屢炮製驚喜

2022卡塔爾世盃愈趨白熱化，早前勇挫阿根廷的沙特阿拉伯令人眼前一亮，其中球隊主帥連納特雖然曾經做清潔工人，但他自擔任足球教練後，便到不少球隊施展魔法，帶領所屬球隊創造驚喜。

沙特阿拉伯日前於C組分組賽反勝阿根廷，爆出今屆賽事其中一場冷門，當中沙特阿拉伯於比賽中採用的戰術，更令不少球迷稱道，因此球隊主帥連納特絕對功不可沒，誰不知其足球生涯絕不平坦。在法國出生的連納特自小喜歡足球，可惜其天份不足以令他踏上該國頂級聯賽，僅能在較低級的聯賽作賽，最終連納特需要兼職清潔工，才可以維持生計。

及後他於1999年起擔任執教工作，曾到成為中國聯賽球隊的助教。連納特從2012年起開始，在球壇製造驚喜，他該年帶領贊比亞在非洲國家盃決賽，力挫科特迪瓦捧盃，3年後，連納特又率領科特迪瓦勇奪非洲國家盃，成為首位協助不同國家取得該項賽事冠軍的領隊，後來連納特成為沙特阿拉伯國家隊主帥至今。

處於C組沙特阿拉伯，會在第2場分組賽遇上波蘭，且看連納特與沙特阿拉伯能否再創佳績。