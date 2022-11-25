港超聯　地區打吡！冠忠南區追擊深水埗

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）頭場對決，冠忠南區回師香港仔運動場，與深水埗上演「地區打吡」。南區各項賽事獲得3連勝，走勢回勇，今場誓要乘勝追擊；深水埗則繼續力爭打開聯賽勝利之門，戰意毋庸置疑。（on.cc東網周六下午3時直播）

南區上場以1球僅勝晉峰，連勝走勢增至3場，為鞏固積分榜前半版位置，球隊仍需繼續搶分。對手深水埗至今聯賽仍未開齋，但南區主教練鄭兆聰就提醒南區切勿掉以輕心：「賽前外界可以睇高某一隊，但落到場就講求臨場發揮，我哋唔想對手喺我哋身上贏到波，所以球隊係有壓力，希望佢哋克服到。」好消息是後防大將翟廷峯坐完波監，可望重返正選名單。

今季轉投南區的李嘉耀，職業生涯於深水埗出道，今場有機倒戈面對舊主。形容今場具特別意義的「嘉耀」，各項賽事為南區斬獲兩球，對今季有機會出任更熟悉的進攻中場位置，他表示：「過去幾年轉踢後防，今季踢番前自己都好享受，始終自己都係一個進攻球員。」

深水埗上場以「全華班」出戰，慘吞標準流浪4蛋，聯賽6戰全敗，主教練郭嘉諾希望球員不要氣餒，今場對南區繼續落力搶分，但承認對方技高一籌：「南區除咗防守穩健，仲有一班速度好快嘅球員，反擊能力好強。同埋一定要守實鞠盈智，佢今季好弗，中場成日攞到波發辦。」陣容上，外援奧恩博刑滿復出，上場領紅的小將黃靖揚需要停賽，「嘉諾Sir」指會繼續輪換。

倒戈的中場劉浩霖，今季由丙組重返超聯，此刻已開始習慣及適應比賽節奏；然而，作為陣中經驗相對豐富的一員，他認為自己仍有不少改善空間：「暫時表現還好，不過應該要多啲提場，同埋幫手聯繫三線，自己好希望盡快入波，同帶領球隊喺積分榜踢番上高啲排名。」

【兩隊預計正選陣】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 4川瀨浩太 5杜度 16 翟廷峯

中場：11佐佐木周 6基斯 24鞠盈智

前鋒：19簡嘉亨 7史提芬彭利拿 8李嘉耀

深水埗

門將：1.王子聰

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：8.尼高拉斯 10.劉浩霖 12.黎格爾 6.周家樂 41.梁星耀

前鋒： 91.泰亞高 9.羅港威