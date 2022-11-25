世盃首紅！威爾斯門將被逐　伊朗險勝

周五(25日)晚世界盃B組第2輪，終於出現今屆賽事第一張紅牌，威爾斯門將軒尼斯衝出禁區，用「天殘腳」踢跌半單刀嘅伊朗前鋒泰尼米，被球證出示紅牌趕出場。亞洲勁旅伊朗把握機會，補時連入2球，以2比0擊敗威爾斯。

伊朗首仗以2比6慘敗於英格蘭腳下之後，知恥近乎勇，今仗一開波就搶攻，有「伊朗美斯」之稱嘅阿斯蒙起腳，但欠力度，被門將軒尼斯接實。

至於首仗打和美國1比1嘅威爾斯亦有基化摩亞近門起腳，但角度太正，被伊朗門將侯斯恩尼擋出。

踢到15分鐘，伊朗中場哥利沙迪曾經射門入網，但球證睇完VAR後，判越位入波無效。其後伊朗利用罰球組織攻勢，可惜阿斯蒙頭槌攻門斜出，呢位27歲前鋒臨完上半場仲有1次近門失機，中場路洛拉希遠射，亦無功而還。

換邊之後，伊朗加強攻力，阿斯蒙單刀長驅直進起腳，但中柱彈出，隊友哥利沙迪攞到波之後，遠射再中另一條門柱，呢支西亞球隊認真黑仔。

之後伊朗攻勢一浪接一浪，中場艾沙杜拿希起腳，被威爾斯門將軒尼斯撲到貼柱出界，威爾斯有後衞賓戴維斯勁射高出。

83分鐘，威爾斯門將軒尼斯衝出禁區，使出「天殘腳」粗野踢跌半單刀嘅伊朗前鋒泰尼米。球證睇完VAR之後，出示紅牌將軒尼斯趕出場，令佢成為今屆首位被逐嘅球員。

伊朗踢多1人之下，補時由捷舒米遠射入波打開紀錄，其後列沙伊安再建一功，驚險贏2比0。