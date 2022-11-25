四大長老散散哋　「新華朗」有望擔正

阿根廷上仗世界盃輸畀沙特阿拉伯，唔止冇晒面，仲創出一項「尷尬紀錄」，成為世界盃決賽周史上首支有4位34歲或以上球員踢正選嘅球隊，分別係美斯(35歲)、迪馬利亞(34歲)、奧達文迪(34歲)、艾真度高美斯(34歲)，暴露老化問題嚴重。

有見及此，領隊史卡朗尼將會作出人腳變動，迎戰第2場分組賽對墨西哥，包括21歲中場新星安素費南迪斯有望擔任正選。

據悉史卡朗尼將作出多個正選球員變動，包括用24歲曼聯中堅利辛度馬天尼斯取代基斯甸羅美路或者奧達文迪，中場安素費南迪斯代替柏利迪斯嘅位置。

安素費南迪斯今夏由河床加盟賓菲加後迅速冒起，為呢支葡超勁旅上陣24場入3球，佢上仗世界盃亦有後備上陣，至今4次為阿根廷披甲。

安素費南迪斯被指踢法似名宿華朗，擅長組織傳送，今季葡超有3次助攻，由佢出任正選，能夠分擔美斯策動攻勢嘅工作，令呢位球王可以專心爭取射門入波，有助提升阿根廷進攻效率。

由於阿根廷下仗非勝不可，22歲曼城前鋒祖利安艾華利斯應該會代替艾真度高美斯，加強鋒線入球能力。