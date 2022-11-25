撐One Love出事？英超球證疑被列黑名單

「彩虹臂章」(ONE LOVE臂章)風波仍然未平息，國際足協早前宣布禁止球員配戴「彩虹臂章」上陣後，引起各國批評，而7個支持ONE LOVE行動的國家/地區，所屬球證在首輪分組賽突然「被消失」，懷疑已被國際足協列為黑名單。

英國《每日郵報》報道，包括英超兩大球證米高奧利華及安東尼泰萊在內，加上荷蘭、德國的球證代表，在首輪分組賽全程「坐冷板」，不但未有落場執法的機會，甚至連擔任第4球證的機會亦欠奉，令人質疑國際足協是將支持ONE LOVE行動國家的球證列入黑名單，禁止他們在賽事中執法。《每日郵報》周四(24日)向國際足協查詢，獲回覆德國球證施拔會在次輪突尼西亞對澳洲一仗執法，但2名英格蘭球證仍未有動靜。

早前7個出戰世界盃決賽周球隊，包括英格蘭、德國、荷蘭等國的隊長擬計劃戴上「彩虹臂章」，宣傳反歧視及支持性小眾群體等訊息，但國際足協發出警告，若一眾隊長堅持戴上「彩虹臂章」作賽，將面臨至少1面黃牌的處分，最終各隊雖放棄該行動，但各國對於禁令非常不滿，德國在對日本賽前掩嘴抗議，丹麥足總亦表示考慮退出國際足協。