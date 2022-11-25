後衞送大禮不敵塞內加爾　卡塔爾2連敗

世盃A組第2輪，卡塔爾迎戰塞內加爾，首輪傳出收買對手打假波嘅卡塔爾今仗全場捱打，於上半場後衞高基希「送大禮」失守，最終以1比3落敗，2戰全敗幾近出局，淪為「史上最弱主辦國」。

卡塔爾揭幕戰淨吞厄瓜多爾兩蛋後，今仗表現冇改善，非國盃冠軍塞內加爾就算冇咗沙迪奧文尼，實力都遠勝主隊，贏波手到拿來。

塞內加爾今仗圍攻對手，卡塔爾靠零星反擊爭取埋門，其中阿克林阿費夫一次殺入禁區被撞跌，但未能博得12碼，完半場前後防出現低級失誤而失守，高基希禁區內解圍漏踢，益晒保拿爾迪亞門前執雞射成1比0完半場。

下半場重開卡塔爾輸多粒，法馬拉迪希奧接應角球近柱批入，塞內加爾贏到2比0。卡塔爾落後兩球搶番唔少攻勢，塞內加爾車路士門將艾度亞文迪作出多次神救，頂住卡塔爾攻勢。

直至78分鐘，卡塔爾終於破蛋，穆罕默德蒙達利接應傳中波頭槌勁頂破網追成1比2，亦係卡塔爾世盃史上首個入球，不過塞內加爾稍為認真進攻，就喺84分鐘由班巴迪安射成3比1完場。