厄瓜多爾逼和荷蘭　卡塔爾出局

世盃A組大戰，荷蘭對厄瓜多爾，「橙軍」荷蘭憑加普早段開紀錄，厄瓜多爾安拿華倫西亞下半場扳平，結果踢成1比1，各得1分，隨着今場和波，東道主卡塔爾提前出局。

荷蘭一對上場入球功臣聯手炮製今場首個入球，卡拉臣禁區頂做單擋，加普接應左腳勁射死角入網，開賽僅6分鐘領先1比0，盛傳明年1月將由燕豪芬轉投曼聯嘅加普，連續兩場有「士哥」。

厄瓜多爾今場表現唔差，早段失守後努力反撲，令荷蘭後防承受頗大壓力，完半場補時期間更一度憑佩華斯艾斯度比倫混戰中撞入，可惜有隊友干擾門將判入球無效，荷蘭半場領先1比0。

下半場初段厄瓜多爾終於扳平，佩華斯艾斯度比倫搵到空位起腳勁射，雖被荷蘭門將安達斯諾柏拍出，但安拿華倫西亞衝前補中追成1比1，繼揭幕戰起孖後再入波，今屆世盃累積3球，亦係佢個人第6個決賽周入球。

厄瓜多爾攻勢凌厲，干沙路柏拉達右路勁射，安達斯諾柏飛盡都撲唔到，但皮球中楣彈出，荷蘭唔輸算好彩，末段安拿華倫西亞傷出，最終雙方保持1比1完場。