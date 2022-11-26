英格蘭和美國穩入16強　修夫基悶蛋戰術被鬧爆

世盃首輪分組賽6比2大炒伊朗嘅英格蘭，周六(26日)凌晨B組次輪打回原形，冇段好睇之下0比0幸和美國。雖然英格蘭出線任務已經十拿九穩，最後一輪對威爾斯輸少過4球就晉級16強，但領隊修夫基嘅悶波戰術再受猛烈批評，令球迷對英格蘭爭標信心下降。

英格蘭今場用番上仗大勝嘅陣容，不過表現就判若兩隊，進攻組織力弱，製造到嘅攻勢寥寥無幾，反而美國企穩陣腳後進攻更到肉，基斯甸普列錫32分鐘喺禁區角勁射中楣，英格蘭幸保不失。比賽後段英格蘭嘗試改變，但3個換人都係同位置替換，菲爾科頓、哥林威爾遜等攻擊手坐足全場，最終喺球迷噓聲下0比0結束賽事。

英格蘭仍以4分排B組榜首，伊朗(3分)、美國(2分)同威爾斯(1分)都有機會出線，當中英格蘭形勢最穩陣，佢哋下場對威爾斯只要輸少過4球都肯定出線，不過英格蘭球迷對球隊演出明顯唔收貨，完場後出現大量噓聲，修夫基嘅戰術同換人都受到批評。

名將奧雲表示：「英格蘭用咗14個球員，但全隊最好波嗰個菲爾科頓坐喺後備，難以置信！」86年世盃神射手連尼加亦話：「英格蘭有好多有才華球員，關鍵係個領隊識唔識喺踢得更積極，做出合適嘅換人。」修夫基今場只用3個換人名額，而且寧願換入佐敦軒達臣都唔用菲爾科頓，令球迷非常不滿。

對於球迷狂噓，修夫基賽後回應：「球迷噓英格蘭咩？我唔肯定佢哋目標係咪英格蘭，個人嚟講我滿意球員表現，美國係好難應付嘅對手，喺世盃亦冇可能場場大勝。」對於未起用菲爾科頓，修夫基亦解釋：「贏唔到波，我用咩人都會受到質疑，今場波我覺得有其他球員比菲爾科頓更適合上陣。」