巴西證實尼馬傷韌帶　世盃隨時玩完

巴西日前在世盃分組賽旗開得勝，不過王牌球星尼馬於賽事中被踢傷，巴西軍醫周六(26日)證實，尼馬右腳足踝韌帶受傷，下場對瑞士肯定缺陣，巴西媒體指尼馬極大機會缺席最後1場分組賽，甚至能否在今屆世盃復出仍是未知數。尼馬在社交網留言：「這是我職業生涯最困難時刻之一。」

尼馬在對塞爾維亞一役被侵犯9次，比賽尾段因傷退下火線，回到後備席後更不禁痛哭。巴西軍醫拉斯馬在檢查後表示：「檢查發現尼馬右足踝韌帶受傷，下場對瑞士肯定缺席，現在最重要是保持冷靜，我們將每日進行檢查，獲取更多資訊去實行最合適的治療方案，目標是讓尼馬在較後的比賽上陣。」

巴西《環球體育》、《TNT》等媒體報道，尼馬幾乎肯定缺席餘下2場世盃分組賽，而且視乎傷勢及康復速度，今屆世盃能否落場仍是疑問。尼馬在2014世盃8強，曾被哥倫比亞球員撞傷脊椎而無緣之後比賽，結果巴西在4強即以1比7慘負德國。除尼馬之外，右閘丹尼路雷斯同樣因足踝韌帶傷患，將缺席下仗對瑞士。

尼馬在受傷後亦於社交網留言：「今天是我職業生涯最困難時刻之一......而且又是在世盃。我受傷了，確實很困擾，但我肯定仍有機會回歸，因為我會盡最力努力去幫助國家隊、隊友和自己。我永遠不會被敵人打倒，我是不可能之神的兒子！」