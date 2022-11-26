【有片】男神崩壞？C朗褲襠摷嘢食　真相係...

「萬人迷」C朗拿度第5度出戰世盃有好開始，對加納一仗入波助葡萄牙贏3比2，不過這位37歲老將在比賽期間出現嘔心畫面，C朗被影到伸手入自己褲襠內「左摷右摷」，5秒後拿出一個不知名東西迅速放入口內咀嚼，不少網民都覺得相當嘔心，男神形象崩壞。

葡萄牙對加納一仗踢到36分鐘，C朗突然伸手又褲襠，花了5秒時間摷出一樣東西放入口內，畫面曝光後網民反應甚大，有球迷在社交網留言：「C朗在做甚麼？真的很嘔心」、「C朗在展示他的控球技術」、「勒夫(前德國領隊)看到會很自豪」......

C朗伸手入褲襠再放入口一幕，令人聯想到前德國領隊勒夫的「表演」，多次被影到在比賽時於場邊「挖鼻屎放入口」的勒夫，在2016年歐國盃期間曾伸手入褲襠，再將手放到鼻前「聞」，因此被球迷冠軍「味王」稱號。

C朗今次舉動並非向勒夫「致敬」，英國《The Athletic》向葡萄牙足總查詢，證實C朗當時只是拿了一塊香口膠來吃，而葡萄牙媒體則指C朗所吃的是能量補充品，但為何要將「食物」收藏在下體位置仍是個謎。