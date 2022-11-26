突尼西亞要為非洲隊爭氣　強撼袋鼠國

今晚世盃愈夜愈精彩，法國同阿根廷深夜登場，頭場有D組次輪，突尼西亞硬撼澳洲。「迦太基之鷹」首輪賽和丹麥，表現唔算差，而且近年專剋亞洲球隊，撞正實力最曳嘅澳洲，絕對係開齋好時機，小讓平半上盤有計。（Now 618及616周六晚上6時直播）

5支非洲球隊喺今屆世盃戰績差勁，首輪冇一隊贏波，突尼西亞喺D組首仗亦與丹麥互交白卷，不過整體表現絕不失禮，查實「迦太基之鷹」對住亞洲球隊特別醒神，之前3次面對亞洲兵贏晒，包括今年6月麒麟盃決賽大勝東道主日本3比0。

澳洲近年實力每況愈下，今屆只靠附加賽先殺入決賽周，首輪對住上屆盟主法國，早早領先下竟然反輸1比4，毫無還手之力。加上「袋鼠國」近7場世盃僅得1和6負，明顯出唔到大場面，受讓都信唔過，寧捧突尼西亞上盤。

今晚直播表

周五6:00pm 世界盃 突尼西亞 Vs 澳洲

Now 618、616

周五9:00pm 世界盃 波蘭 Vs 沙特阿拉伯

Now 618、616

周六凌晨零時 世界盃 法國 Vs 丹麥

Viu TV 99、Now 618、616

周六3:00am 世界盃 阿根廷 Vs 墨西哥

Viu TV 99、Now 618、616