「羅拔仔」搵番對鞋未？！沙特對波蘭唔客氣

世盃C組次輪，首仗爆冷擊敗阿根廷嘅沙特阿拉伯，將會同歐洲球隊波蘭正面交鋒。沙特阿拉伯球員體能同速度極佳，逼搶踢法極具效率，連火力強勁嘅阿根廷都冇啖好食，今仗對住進攻板斧唔多嘅波蘭，有力繼續靠防守搶分，2.5球入球細值得捧場。（Now 618及616周六晚9時直播）

沙特阿拉伯上場一鳴驚人，法國籍領隊連納特嘅風格向來係以守為先，尤其沙特阿拉伯球員體能異常強大，滿場飛嘅踢法令對手難以組織攻勢。沙特阿拉伯近20場比賽，有19場總入球開2球或以下，包括對0比1輸畀克羅地亞、1比0贏冰島同1比0贏北馬其頓3支歐洲球隊，今場對住波蘭預計亦會係1球上落。

「羅拔仔」12碼宴客失信心

波蘭上仗同墨西哥踢成0比0平手，佢哋呢場波只有兩次命中目標攻門，王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基更加12碼宴客，可見呢位「金球獎」前鋒狀態同信心都係水準之下，波蘭嘅進攻向來旨意「羅拔仔」，呢位射手失準會令波蘭鋒力大受削弱，要攻破士氣高昂嘅沙特阿拉伯唔容易，博入球細最好路。