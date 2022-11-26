傷兵滿營唔會強攻　法國勒住踢捱「細」界

D組兩支出線熱門對碰，已經手執3分嘅法國對丹麥。法國雖然有眾多傷兵，但由於首戰對手澳洲實力太弱，輕鬆取得開門紅，今場唔使急於進攻，用殘班兵，今仗遇着守強於攻嘅丹麥，入球未必會多，推介2.5球入球細。（Viu TV 99、Now 618及616周日凌晨零時直播）

法國有多名大將包括賓施馬、保羅普巴、尼高路簡迪等無緣世界盃，但首戰澳洲因對手實力太弱，基利安麥巴比及基沙文雖然整體表現一般，仍然可以反勝4比1，打破近年衞冕球隊首輪不勝摩咒。不過法國贏波同時，後衞盧卡斯靴南迪斯右膝十字韌帶撕裂，提早結束世盃之旅，「高盧雄雞」又再折兵，既然首戰已袋咗3分，今場迪甘斯肯定叮囑球員唔好太搏命，以免影響衞冕之路。

法國同丹麥其實喺大賽幾有緣，今屆歐國聯同組，上屆世盃同2002年世盃亦係同組，今年歐國聯兩次交手，丹麥主場贏2比0、作客贏2比1，上屆分組賽互交白卷，2002年世盃，丹麥更加喺最後一場分組賽送衞冕嘅法國兩隻光蛋，將佢哋踢出局，所以法國今場都會小心翼翼。

丹麥防線密不透風

丹麥首戰同突尼西亞互交白卷，賀積查治、安達斯基斯坦臣加上門將卡斯柏舒米高領導嘅防線密不透風，而且丹麥喺世盃決賽周踢得分外保守，近5場世盃全開2球或以下，隨時開出上屆0比0賽果，入球細啱數。