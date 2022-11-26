希亞路：丹麥4大危險人物　法國要提防

D組次輪賽事，法國對丹麥。

法國雖然傷兵滿營，但從上場擊敗澳洲所見，法國的進攻速度依舊驚人，基利安麥巴比及奧士文尼迪比利兩隻快翼，以高速撕破對方的防線，而基奧特不但展現出他的串連能力，並且攻入兩球，追平亨利成為國家隊入球紀錄保持者。

法國的速度只是其中一項武器，其中場同時擁有世界級的創造力，尤其拉比奧特上仗表現十分搶鏡，不過今仗對手換上丹麥，此子能否再踢得如此亮麗瀟灑？

丹麥上仗面對突尼西亞，表現的確未達應有水平，不過一對中場賀積查治、基斯甸艾歷臣以打不死的精神見稱，尤其賀積查治的死纏爛打，絕對是缺乏尼高路簡迪後的法國，最怕見到的中場球員。

另外，亦要留意丹麥一對翼衞拉斯姆斯基斯甸臣及米希利，二人除了是丹麥的防守主將，亦是進攻泉源，一旦法國迪比利或麥巴比丟掉控球權而不回防的話，就是丹麥兩位翼衞偷襲的好機會，加上中場的基斯甸艾歷臣，只要一次妙傳便能收死對手，這兩點法國不可不防。

迪甘斯亦應該知道丹麥更深入的戰術及特性，今仗預期不會勉強進攻，由於目前法國有3分在手，而丹麥只得1分，今仗即使和波，法國的出線資格亦相當樂觀，筆者預計今場入球不會太多，丹麥甚至有機會爆冷令法國失分。