港超聯　標準流浪5比0大勝香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）另一場早場，香港U23主場迎戰標準流浪，最終客隊憑賈思浩，祖連奴，林遼太，盧均宜及金旻奎各建一功，以5比0大勝一場。

香港U23今場由顏翱天把關，黃浩然及嚴啟倬鎮守中路，黎培基聯同林樂賢為林智豐提供支援。標準流浪方面，「宜嘉就做」齊齊出擊，韋健豪首度擔正，祖連奴，林學曦與簡古爾組成進攻三叉戟，劉智樂先列後備。

7分鐘，香港U23禁區頭罰球機會，張俊軒主射被盧兆崎擋出底線，3分鐘後，林學曦禁區內接應左路傳中，惟射門被顏翱天救出。隨後林智豐傷出，由黎皚韜客串中鋒入替，香港U23到15分鐘禍不單行，被賈思浩接應角球頂入，以0比1落後。36分鐘林嘉緯開角球，金旻奎施展頭槌被顏翱天救出，6分鐘後，盧均宜左路傳中，林嘉緯遠柱施射中柱彈出，祖連奴門前補中，協助流浪領先2比0完上半場。

流浪換邊後即換入劉智樂，加強反擊速度，52分鐘，劉智樂右路回後，林遼太後上射成3比0，3分鐘後，林學曦右路傳中，盧均宜飛身頂入，令流浪以4比0遙遙領先。客隊隨後未有收手，65分鐘，盧均宜開出角球引起門前混戰，金旻奎射成5比0，之後流浪於77分鐘收起祖連奴，由楊迪麟入替，但未有影響大局，最終標準流浪5比0大勝香港U23，聯賽兩連勝。