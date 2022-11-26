港超聯　冠忠南區3球挫10人深水埗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）頭場對決，冠忠南區回師香港仔運動場，與深水埗上演「地區打吡」。結果南區憑史提芬彭利拿大演帽子戲法，以3比0擊敗下半場踢少1人的深水埗，繼季初「菁英盃」之後再下一城，兼取得各項賽事4連勝。

南區正選陣容作出3個調動，李嘉耀、劉學銘及艾華復任正選，基斯與上場有斬獲的鞠盈智坐陣中場，前線派出史提芬彭利拿攻堅；深水埗今場改由王子聰把守最後大關，史提芬、尼高拉斯、陳灝及刑滿復出的奧恩博重返正選大軍。

主場出擊的南區，開局就主動搶攻，4分鐘，史提芬彭利拿禁區頂接應艾華傳中一射中柱。3分鐘後，史提芬彭利拿落底傳中，鞠盈智後上射門偏離目標。9分鐘，史提芬彭利拿接應手榴彈戰術，禁區內背對龍門起腳得手，為南區先拔頭籌。

落後的深水埗，站穩陣腳後搶回不少控球權，但未能製造太大威脅，相反南區靠的突擊頗有威脅，34分鐘艾華傳中，謝朗軒接應射斜。4分鐘後，李嘉耀K角位附近勁射，再被王子聰擋出。南區半場暫時領先1球。

換邊後，深水埗率先入局，51分鐘一次手榴彈攻勢，羅港威搶到第二落點頭槌攻門，未能威脅南區門將伍瑋謙。61分鐘，李嘉耀推入大位 禁區頂起腳，未能命中目標。63分鐘，南區反擊機會，單刀赴會的艾華，於禁區頂被出迎的王子聰攬跌，後者被球證直接出示紅牌驅逐出場。史提芬彭利拿緊接罰球操刀破網，66分鐘，為南區拉開領先優勢。

領先兩球的南區比賽後段未收手，把握打多一人的優勢繼續搶攻，80分鐘，史提芬彭利拿接應直線單刀射入，個人連中三元，兼為南區埋齋。最終南區以3比0擊敗深水埗，各項賽事4連勝。