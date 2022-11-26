港超聯　宿敵對決！傑志主場迎戰東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）激戰連場，壓軸上演重頭戲，由傑志坐鎮旺角大球場，與東方再演「傑東大戰」。兩軍今季第二度交手，力爭重返榜首的傑志，為3分必定傾巢而出；東方則希望報卻「菁英盃」大敗之仇，遇強敵絕不退縮。（港台電視32、on.cc東網周六晚上6時直播）

傑志上場聯賽慨贈和富大埔「4蛋」，各項賽事連續4場保持不失，總監兼主教練朱志光大讚球隊防守表現出色，尤其在失球後很快便搶回控球權。東方上場不敵理文，被打破聯賽不敗之身，但「朱Sir」認為對方不會受太大影響，預期比賽會踢得均勢：「東方有唔少實力好強嘅球員，包括馬高斯等外援，同埋孫銘謙幾個港腳；另外盧比度做過我副手，又係西班牙教練，好注重控球權，要留心佢哋嘅反擊。」人腳上，杜馬思和白星馳繼續因傷缺陣。

短小精悍的後衞羅拔圖，各項賽事錄得兩個入球，而且兩球都屬頭槌，為此他感到十分欣慰：「進攻嘅死球企位，我哋練習咗好耐，完全係努力訓練嘅成果。」球季接近一半，羅拔圖指球隊沒有太多失分空間，尤其東方是一支強隊，今場全隊一定要付出100%，以全取3分為目標。

東方季初「菁英盃」曾以1比5大敗予傑志，今場聯賽再遇老對手，主教練盧比度（Chino）認為現時東方狀態已有所提升，但比賽難度仍然存在：「傑志實力上同聯賽中所有對手，都存在唔少差距，佢哋陣中有好多好波之人，我哋預計形勢上會受壓，所以要做好準備面對。」Chino承認今場大戰氣氛，或因兩隊實力差距而不及往年，但他強調球隊仍會視爭勝為目標，絕不放棄任何搶分機會。賽前東方簽入前傑志兵史雲斯頓，相信有助增強中場的人腳調動。

上場雖然不敵理文，聯賽不敗金身被破，但東方今季聯賽至今僅失1球，防守表現理想。主力中堅馬高斯認為要歸功於全隊努力：「除咗我同高素巴耶夫之外，我哋全隊都喺防守方面都做得好好，靠所有人努力，我哋先可以力保不失。」