美斯鬥「SAM哥」！阿根廷冇退路絕地搶W

今晚世界盃C組大戰，阿根廷對墨西哥，呢2支分別屬於南北美洲嘅球隊，過去經常有碰頭機會，雙方已經非常熟悉對手踢法，風格亦相當接近，之不過阿根廷整體人腳質素比墨西哥優勝，形成格食格情況。兩隊近7次對賽，阿根廷取得6勝1和成績，喺上仗輸波後，今仗佢哋需要背水一戰，戰意必強，主勝值得追捧。(Viu TV 99、Now 618及616周日凌晨3時直播)

阿根廷上仗大熱倒灶，半場領先情況下，最終以1比2不敵沙特阿拉伯，但其實呢支上年美洲國家盃盟主表現並唔算差，更加有3次射門入波，可惜僅僅越位被判無效。除此之外亦創造大量具威脅嘅攻勢，但由於沙特阿拉伯門將艾奧韋斯演出神勇，屢救險球，令到阿根廷無功而還。

不過，阿根廷整隊始終根基深厚，加上大賽經驗較豐富，相信領隊史卡朗尼今仗將會作出針對性調整，有助提升球隊發揮，加上為咗爭取出線，今仗佢哋非勝不可，勢必豁出去搶攻，可望反彈。

墨西哥冇態戰力曳

另一邊廂，墨西哥整體攻不銳、守不穩，上仗可以打和波蘭0比0，都係全靠門將奧祖亞撲出對方前鋒羅拔利雲度夫斯基主射嘅12碼，攞到1分已經算夠運。事實上，墨西哥該仗出現唔少失誤，經常傳失波，不時被對手喺半場位置攔截到打反擊，導致險象環生，可見球員狀態欠佳，今仗遇上實力更強大嘅阿根廷，防線勢必面臨重大壓力，隨時輸埋都唔出奇。