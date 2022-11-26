港超聯　和富大埔擺擂台迎戰港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）頭場，和富大埔於大埔運動場擺下擂台迎戰港會。兩隊繼月初「菁英盃」之後再交手，遭遇兩連敗的大埔，極需要一場勝仗重拾信心；愈踢愈勇的港會，則要力爭保住前列位置，今場造訪大埔隨時再有驚喜。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時直播）

大埔上場以0比4大敗予傑志，主教練李恆滙認為部分失球源於球隊不夠集中，並表示已與球隊就上場表現作檢討。早前「菁英盃」賽事，大埔在一度領先的情況下，最終2比4不敵港會，惟李恆滙希望球隊能堅持該仗的表現：「嗰場比賽我哋大部分時間控制咗戰局，如果Keep嗰場嘅演出，我哋係有能力贏波。」雷仙奴上場出演地標戰，「滙Sir」表示仍在摸索其最佳位置，但認為這位巴西新兵質素有保證。

今季隨大埔重返港超賽場的李瀚灝，聯賽大部分時間擔任球隊正選門將，並多次作出關鍵撲救，表現突出。「阿灝」就表示要享受今季征途之餘，同時可以將經驗分享給一班年輕球員：「希望以前輩嘅身分，幫到一班由甲組跟上嚟嘅年輕球員，令佢哋場內場外喺心態上都有所準備。」對於是日對手港會，「阿灝」認為必須注意其兩邊的側擊。

港會上場港超力挫香港U23後，目前聯賽6戰錄得3勝2和1負，表現令球迷喜出望外。主教練東尼咸美頓（Tony）認為球隊曾經在「菁英盃」擊敗對手，令球員更有信心面對今仗，但強調兩隊當時皆未有派出最強陣容，預計臨場會相當難踢。Tony亦稱讚大埔球員具有一定質素及經驗，特別加比爾在陣中有很大作用：「大埔好倚重加比爾，當佢哋落後就會擺佢上前線進攻，又係防守核心，另外有幾位中場球員都好有質素同經驗。」陣容方面，右閘積施利今仗因累積五張黃牌需停賽，或多或少會構成影響。

今季足總「POM」常客中堅菲杜化就指大埔實力不俗，預期今場會遇上難關，不過他認為港會曾在「菁英盃」擊敗對方，心理上會佔優：「嗰場比賽令我哋更了解大埔嘅戰術，同個別球員嘅強弱點，呢啲對我哋備戰好有幫助。」

和富大埔 433

63.李瀚灝

6.羅振庭 33.加比爾 26.李家豪 31.翁煦濤

17.陳曉鋒 67.利馬 4.馮冠鳴

10.雷仙奴 20.保連奴 9.鍾偉強

港會 442

門將：1.費查

後衞：12.周子謙 88.菲杜化 4.杜國樑 20.蕭嘉明

中場：17.汪雙財 8.喜比特 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：26.里奧 30.福保羅