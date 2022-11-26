港超聯　大激鬥！理文主場迎戰晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）尾場賽事，2022年最後一次於將軍澳運動場出擊的理文，主場迎戰晉峰。聯賽4連勝的「黃黑軍團」，為保榜首優勢絕對戰意十足；至於陣容不整的「粉紅兵團」，盼重拾勝軌亦定必搏盡，激戰可期。（on.cc東網周日晚上六時直播）

上場對東方以1球小勝後，理文聯賽錄得4連勝，惟代價是中堅列斯奧比賽中受傷，今場上陣成疑，此外馮慶燁仍要繼續養傷。現時高踞前列位置的「黃黑軍團」，與傑志在積分榜鬥到難分難解，「曉明Sir」表示今場對手晉峰雖非爭標假想敵，但球隊有必要繼續交出穩定表現：「要成為爭標強隊，就係需要有穩定性，對住任何對手都唔可以畀機會。」

近兩場都為球隊取得關鍵入球的前西班牙小國腳加維蘭（Manu），對能夠為球隊作出貢獻感到開心：「入波對前鋒嚟講係好重要，尤其爭標對手傑志頻頻，令我哋更需要把握每次攞3分嘅機會。」Manu提到早前對港會一戰驚險取勝，理文有需要引以為鑒，以今場為例，面對晉峰都要做好踢硬仗的準備。

晉峰上場聯賽1球不敵冠忠南區，總教練何信賢指士氣未受太大影響，緊接再面對勁旅理文，他表示會先做好防守，以1分為目標：「理文攻力好強，尤其係前面3位外援；另外都預咗佢哋會用高空轟炸，始終彼此球員嘅高度有一定差距。」另外，「何Sir」透露外援費利浦薩、艾拔簡勞，或因傷繼續缺陣，希望一眾華人球員在場上更加落力，好好表現自己。

前鋒何思哲今季各項賽事上陣7次，但仍未開齋，他承認自己急需提升比賽狀態，希望今場面對理文，可以在進攻上貢獻更多：「自己喺進攻同控球上要做好啲，減輕球隊防守嘅壓力；另外都想快啲入波，為球隊提供多一個進攻選擇。」

理文 4-3-3

門將：88袁皓俊

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：23黃威 16顏樂楓 33迪高

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 17張憙延

晉峰陣容圖 4-3-3

門將：1.林駿杰

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 5.楊憲樂

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 77.伍家揚

前鋒：10.黃偉國 17.何思哲 7.林樂勤