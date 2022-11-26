亞洲效應！澳洲擊敗突尼西亞

周六(26日)晚世界盃D組，澳洲憑米歇爾杜基上半場入波，以1比0擊敗突尼西亞，打開勝利之門。今屆6支「亞洲區」球隊，除咗主辦國卡塔爾2戰2敗，表現較差之外，伊朗、日本、沙特阿拉伯、南韓、澳洲都有出色表現，已經有分落袋，呢股「亞洲力量」令人驚喜。

以「亞洲區」球隊身份參賽嘅澳洲踢法比較積極，一開波就搶攻，頻頻利用兩邊側擊傳中及高波，轟炸非洲球隊突尼西亞。呢招果然奏效，踢到23分鐘，澳洲中場奇治葛雲左路傳中，由前鋒米歇爾杜基頂入打開紀錄。

30分鐘發生小插曲，後備席嘅突尼西亞中場米積伯利將出界皮球掟向倒地嘅米歇爾杜基，引起對方不滿，並發生爭吵，需要球證介入，要求兩人握手言和，先至平息事件。呢位被曼聯外借去伯明翰嘅19歲新星今仗未上陣先搶鏡。

上半場尾段，突尼西亞獲得2次入波黃金機會，先係利用界外球打快攻，尤素夫馬薩連禁區內斜傳畀無人看管嘅穆罕默德達加起腳，被澳洲門將馬菲賴恩封出。其後尤素夫馬薩連接應右路傳中，近門起腳射出界。

換邊之後，突尼西亞加強逼搶，場上稍佔優勢，但澳洲突擊亦好有威脅，70分鐘占美麥卡倫左路傳中，但馬菲歷基遲來一步失機。

突尼西亞亦有尤素夫馬薩連勁射，被門將馬菲賴恩撲出，比賽末段突尼西亞狂攻對手，但都逃唔出馬菲賴恩十指關，澳洲維持1比0勝果至完場。澳洲踢2場取得1勝1負，至於突尼西亞只有1和1負。