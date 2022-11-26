港超聯　下半場發力！傑志3球挫東方

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（26日）壓軸上演的重頭戲，有傑志坐鎮旺角大球場，與東方上演「傑東大戰」。結果傑志憑明加索夫下半場，個人梅開二度，以及潘沛軒臨完場前的入球，以3比0擊敗東方。

傑志今場正選作出一個調動，賓紀文復任正選，米基爾及基爾頓坐鎮中場，為前線的丹恩奴域及明加索夫輸送彈藥；東方繼續派出巴杜姆擔任箭頭，與孫銘謙及蔡立靖組成前線三叉戟，胡晉銘於中場串聯，高素巴耶夫與馬高斯鎮守後防中路，抵禦傑志攻勢。

傑志今場控球優勢明顯，但開局更具優勢的，反而是靠突擊發圍的東方。7分鐘，東方快開罰球，孫銘謙突破重圍落底傳中，被周緣德解圍出底線。1分鐘後，馬高斯接應角球頭槌攻門，被保羅托出底線。戰至21分鐘，胡晉銘中場逼搶成功後，再接應巴杜姆直線傳送，推入大位射近柱，被保羅撲出。

傑志及後開始創造出具威脅埋門機會，33分鐘，傑志角球攻勢，艾里奧伏兵遠柱起腳，被葉鴻輝撲出，緊接明加索夫的補射亦告高出。38分鐘，明加索夫回後，基爾頓禁區頂起腳未能命中目標，雙方完半場前互無紀錄。

半場期間，傑志亦舉行簡單儀式，歡送6月宣布退役的前副隊長唐建文。易邊再戰，傑志攻勢愈見入肉。53分鐘，丹恩奴域接應米基爾頭槌回後，禁區頂勁射中柱彈出。1分鐘後，明加索夫接應傳中，楔前柱頭槌建功，打破場上僵局。及後這位入球功臣接應丹恩奴域妙傳，但門前起腳角度太正，被葉鴻輝救到。

領先的傑志未收手，換入沙根巴耶夫，與同屬吉爾吉斯斯坦國腳的東方中堅高素巴耶夫，首次在港超賽場同場交手。64分鐘，丹恩奴域禁區頂附近起腳，再被葉鴻輝撲出。臨完場前補時2分鐘，傑志1次傳中攻勢，丹恩奴明門前二傳，明加索夫再加一腳入網，個人梅開二度。2分鐘後，後備入替的潘沛軒，一次角球攻勢為球隊射入埋齋1球，最終傑志鎖定3比0勝局。