FIBA 3×3 香港大師賽　香港隊僅負奧運冠軍無緣8強

「FIBA 3×3 世界巡迴賽一香港大師賽 2022」周六（26日）於維多利亞公園展開，首日賽事激戰連場，由甲一「得分機器」泰那、奧斯汀領軍的香港隊外圍賽以兩勝晉級，其後於正賽首戰面對東京奧運金牌得主、拉脫維亞國家隊成員組成的里加隊，一度反超前2分下，以18比21僅負。同日晚上，香港隊再以14比21不敵荷蘭阿姆斯特丹隊，最終無緣8強。

FIBA 3x3香港大師賽於維多利亞公園足球場上搭建的比賽場地舉行，賽事吸引16支包括奧運冠軍、世界排名第1等世界級勁旅參賽，由甲一球星泰那、奧斯汀、百德新里及文俊浩組成的香港隊表現出色，上午於B組外圍賽先以19比14朱亮、葉耀邦、楊嘉駿及劉振星組成的香港島隊，其後再以20比13擊敗印尼日惹隊，闖進正賽。兩位甲一球星泰那和奧斯汀意外擦出火花，二人裡外開弓兩戰各得11及21分，奧斯汀更轟入6記兩分球。

香港隊於正賽首戰惡鬥來自拉脫維亞的里加隊，後者4名成員皆是應屆奧運金牌功臣。里加入局極快，率先拉開至7比1，港隊幸及時調整，奧斯汀博得「and 1」追成14比14平手後，泰那連得兩分一度超前至17比15，惜尾段出現失誤，最終難敵有拉斯文尼斯轟入場最高16分的里加隊，以18比21告負。香港隊晚上再以14比21不敵荷蘭阿姆斯特丹隊，小組賽錄2敗，無緣躋身周日8強賽。

奧運冠軍隊代表拉斯文尼斯對香港隊表現感意外：「我們前一日才到港，時差問題以致休息不足，想不到第一場就迎來硬仗，沒有預計過香港隊如此強，他們擁有單打能力強的球員，加上我們不夠專注，幾乎輸掉比賽。」周六入場人數不足一半，比賽期間一度下雨，觀眾亦要撐著傘欣賞球賽，拉斯文尼斯笑言：「感覺大家仍在睡夢中？但我相信，連場比賽之後，所有人就會醒來，會有更多人入場，氣氛就會很棒！」

泰那賽後表示，球隊第一次參賽有此表現已算滿意：「我們幾個產生了化學作用，第一次打三人國際賽都想盡情享受每一場，挑戰最強的球員。」奧斯汀對於僅負奧運冠軍感可惜：「我們只差一點點！不過能在世界各地收看直播的幾千人面前打球，展示給他們我這輩子到底在努力什麼，感覺很奇妙，像兒時夢想成真一樣。」