希亞路：請阿根廷眾將　為美斯奮戰吧！

C組生死戰，阿根廷對墨西哥。跟全世界球迷一樣，筆者絕對無可能想像得到，阿根廷竟然在首輪分組賽倒灶，被沙特阿拉伯反勝2:1。來到次輪賽事，這支應屆美洲國家盃冠軍面對中北美洲勁旅墨西哥，預計不敢再輕敵大意，否則的話，美斯最後一屆世盃，就會以悲劇告終了。

無疑，有球迷說，阿根廷上仗上半場本應可以攻入4球，但其中3球因越位而被判無效，但越位就是越位，並沒有如果不越的道理，從上仗所見，阿根廷想多打身後波戰術的話，拿達路馬天尼斯、迪馬利亞必須要改善自己的態度，多加跑動，不要再像上場領先後漫步球場，這樣不越位才怪吧。

除了前線要跑動，中場迪保羅亦應敢於去擔當用波角色。此子未必經常可向前線作出致命一擊，但其中路派牌工作，對阿根廷的攻勢十分關鍵。

另邊廂的墨西哥，上仗面對波蘭，一對翼鋒夏榮羅辛奴及阿歷西斯域加表現不俗，製造了不少威脅，但球隊的問題在於未能將機會轉化為入球，魯爾占美尼斯今仗或會正選披甲，但他長期因傷缺陣、欠缺比賽狀態，並不可靠。

阿根廷為出線淘汰賽，今仗非勝不可，無論從情感上、理性分析上，我都希望阿根廷全取3分，保留美斯最後一屆世盃的美好回憶。