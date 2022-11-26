波蘭挫沙特　羅拔佬入波激動落淚　

世盃C組搶分戰，波蘭對沙特阿拉伯，波蘭憑隊長羅拔利雲度夫斯基1傳1射，以2比0擊敗沙特，兩戰後得4分，形勢有利。沙特全場狂攻不果兼有12碼宴客落敗，爭出線要加把勁。

波蘭今仗繼續由隊長羅拔利雲度夫斯基領軍，不過形勢被動，面對沙特一浪接一浪攻勢壓力沉重，沙特大踢逼搶，攻勢凌厲。

上半場沙特攻勢較多，波蘭專心踢防反，39分鐘搵到埋門機會，羅拔利雲度夫斯基單刀被對方門將艾奧韋斯擋出不遠，「羅拔佬」及時在底線傳中，施連斯基射個掛網波，波蘭領先1比0。

完半場前沙特有扳平機會，艾舒希利殺入禁區被侵犯博得12碼，「沙特球王」艾達沙尼操刀被波蘭門將施捷斯尼撲出，波蘭力保不失。下半場沙特繼續搶攻，波蘭憑施捷斯尼多次神救，更有米利克及「羅拔佬」各一次中楣中柱，未能擴大比數。

戰至82分鐘，沙特後衞艾馬爾基犯大錯，被「羅拔佬」衝前射成2比0，呢球係該波蘭射手世界盃首個入球，亦係上仗射失12碼嘅救贖，入波後「羅拔佬」激動落淚。最終波蘭保持2比0完場，全取3分。