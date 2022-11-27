打破衞冕魔咒　法國挫丹麥提前出線16強

世盃D組重頭戲，法國對丹麥，「高盧雄雞」法國狂攻，與主守嘅丹麥合演攻防戰，結果憑基利安麥巴比梅開二度，2比1擊敗丹麥，全取3分後亦打破「衞冕魔咒」，率先出線。

法國排出3箭頭基利安麥巴比、奧士文尼迪比利及基奧特，進攻中場基沙文支援，曹亞文尼及拉比奧特頻頻後上，丹麥則以3中堅佐基姆安達臣、域陀尼爾遜及安達斯基斯坦臣拍住門將卡斯柏舒米高鐵桶防守應對，前線靠基斯甸艾歷臣支援箭頭哥尼利斯打突擊。

法國今年歐國聯兩度敗於丹麥腳下，嚟到世盃見真章，上半場展開狂風暴雨攻勢，基奧特、拉比奧特、基沙文、奧士文尼迪比利及基利安麥巴比不斷射門，丹麥唯一最有機會反擊是哥尼利斯右路單騎射斜，半場互無紀錄。

下半場丹麥將防線推前，準備加強進攻，卻被法國一次反擊得手，基利安麥巴比同迪奧靴南迪斯左路配合，麥巴比在對方人叢中射入，61分鐘法國領先1比0。不過領先優勢好短暫，丹麥一次角球攻勢，安達斯基斯坦臣頭槌勁頂破網，68分鐘扳平1比1。

麥巴比86分鐘再做齣好戲，接應基沙文傳中球，遠柱撞入成2比1，今屆累積入3球，最終擊敗丹麥，率先晉級16強。