美斯1射1傳拯救阿根廷　贏墨西哥保出線希望

世盃首仗意外輸畀沙特阿拉伯嘅阿根廷，周日(27日)凌晨踢出翻身仗，憑「球王」美斯1射1傳做救世主，以2比0擊敗墨西哥保住出線希望，最後一輪只要贏波蘭就肯定出線。贏波英雄美斯今場創造多項紀錄，喺世盃累積入球數亦同馬納當拿睇齊(8球)，最終目標當然係同馬納當拿一樣高舉世盃冠軍。

阿根廷今場再輸就即刻出局，球員喺壓力下表現麻麻，上半場攻勢更加唔及墨西哥，直到64分鐘美斯割草式勁射貼柱入網，開紀錄後將死氣沉沉嘅阿根廷打醒，去到完場前3分鐘，後備上陣嘅安素費南迪斯接應美斯傳送，禁區犄角位熨入遠柱，協助阿根廷贏2比0，喺C組2戰得3分升上第2位。

美斯今仗係連續第6場為阿根廷入波，世盃累積入球增加至8球，同傳奇馬納當拿並列阿根廷史上第2位，僅次於入10球嘅巴迪斯圖達。另外，美斯仲改寫多項世盃紀錄，包括成為史上第1個喺5屆世盃交出助攻(共6次)球員，亦係世盃史上最大年紀(35歲155日)單場入波兼助攻球員，值得留意係，佢同時都係最年輕(18歲357日)喺交出入波兼助攻球員。

美斯賽後表示：「上半場我哋踢得好緊張，下半場冷靜落嚟做番自己，第1場輸波令阿根廷付出代價，我哋知道一定要贏，每一場波都係決賽，冇犯錯空間。」阿根廷下輪對榜首波蘭(4分)，只要贏波就肯定出線，就算和波都有機會被踢出局，輸波嘅話就會出局。C組另一場係沙特阿拉伯(3分)對墨西哥(1分)。