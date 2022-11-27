巨星爆發夜！美斯、麥巴比、羅拔仔鬥搶鏡

4年一度嘅世盃之所以受到全球注目，因為世界頂尖巨星都雲集較技，周六(26日)晚到周日(27日)凌晨就成為巨星之夜，羅拔利雲度夫斯基、基利安麥巴比同美斯輪流發威，帶領所屬國家隊贏波，齊齊當選賽事最佳球員，盡顯巨星魅力！

周六晚先係2020年、2021年世界足球先生羅拔利雲度夫斯基做主角，佢交出1助攻同1入波，協助波蘭2比0贏沙特阿拉伯，助球隊2戰得4分排C組榜首。呢個入波係「羅拔仔」球員生涯首個世盃入球，成為波蘭史上第1個喺歐國盃同世盃都入過波嘅球員。

之後輪到法國前鋒基利安麥巴比發威，佢包辦2個入球帶領法國2比1擊敗丹麥，喺D組提前出線。只有23歲嘅麥巴比，第2次參加世盃已累積7個入波，超越亨利(6球)、柏天尼(5球)、施丹(5球)等名宿嘅世盃入波，僅次於傳奇方亭(13球)。

壓軸登場嘅美斯就交出1射1傳，幫陷於出局邊緣嘅阿根廷重燃希望。美斯今仗全面向「上帝」馬納當拿嘅紀錄進發，佢喺世盃總入球數已追平馬納當拿(8球)，另外又追平馬納當拿世盃21次上陣紀錄，當中13場勝仗亦超越馬納當拿嘅12場，依家只差一個冠軍獎盃，就可以超越「上帝」嘅成就。