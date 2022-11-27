日本世盃首戰力挫強敵　川瀨浩太：唔算太驚訝

出戰世界盃決賽周的日本，首戰告捷以2比1反勝傳統勁旅德國，效力冠忠南區的港超「東瀛兵」川瀨浩太，就表示對結果並沒有感到驚訝，他認為結果反映日本與亞洲足球，正朝正確方向發展。

時間回到2002年韓日世界盃F組次輪分組賽，阿根廷與英格蘭會師北海道札幌巨蛋，大部分球迷都會記得碧咸射入12碼，完成對宿敵的復仇，但對川瀨浩太而言，那年最深刻的一幕，卻發生在賽前舉行的一場友誼賽：「當時舉行嘅青年軍表演賽，我有份出場，記得場邊仲有碧咸等球星嚟睇我哋踢波，真係好難忘。」

踏入效力南區的第4季，作為港超日本球員代表的川瀨浩太，當然不忘關注日本隊的表現。「藍武士」分組賽首戰擊敗德國，令不少球迷眼前一亮，這位南區主力對結果感到非常開心，但直言未有感到驚訝：「日本同亞洲足球水平係提升緊，之前沙特阿拉伯都贏到阿根廷，證明亞洲球隊有得同歐美勁旅一戰。」次戰日本將於周日（27日）晚面對同組的哥斯達黎加，川瀨浩太深信「藍武士」能夠乘勝追擊：「相信日本呢場可以贏到2比0，我睇好三笘薫可以取得入波。」