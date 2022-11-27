「灜男」士氣高！日本乘勝追擊哥斯達黎加

世盃E組另一場賽事，日本出戰哥斯達黎加，「灜男」上仗反勝爭標勁旅德國，球隊踢出頑強鬥志，現時整體士氣非常高昂，勢必乘勝追擊，力爭再下一城，為出線16強鋪路。反觀哥斯達黎加剛慘吞7蛋，陷入信心危機，加上雙方近2次交鋒，日本都贏2球或以上，直取讓球主勝。（Viu TV99、Now 618及616周日晚6時直播）

日本上仗面對德國，雖然上半場形勢處於下風，但球員夠冷靜，落後之下沉着應戰，加上領隊森保一臨場調動得宜，最終戲劇性反勝2比1。其實「東洋兵團」能夠爆冷贏波，絕非偶然，因為陣中有多位國腳效力德甲、英超、西甲、法甲等歐洲主要聯賽球會，佢哋嘅心理質素、體能、技術都可以媲美歐洲一線球員，整體實力起碼高哥斯達黎加兩班波，今仗勝算非常高。

基羅拿華斯獨力難支

至於哥斯達黎加以本土聯賽球員為主，最具名氣球員只有巴黎聖日耳門門將基羅拿華斯，但隊友能力不濟，即使呢位35歲鋼門有三頭六臂，亦無補於事，上仗以0比7大敗於西班牙腳下，就係最佳例子。經此一役之後，哥軍球員信心肯定大受打擊，無力同日本抗衡。

今晚直播表

周日6:00pm 世界盃 日本 Vs 哥斯達黎加

Viu TV 99、Now 618、616

周日9:00pm 世界盃 比利時 Vs 摩洛哥

Now 618、616

周一凌晨零時 世界盃 克羅地亞 Vs 加拿大

Viu TV 99、Now 618、616

周一3:00am 世界盃 西班牙 Vs 德國

Now 618、616