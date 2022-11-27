受批評知恥近乎勇　比利時大盤嗒得「洛」

今晚世盃F組次輪賽事，「歐洲紅魔」比利時火併非洲代表摩洛哥。比利時首戰小勝加拿大，雖然贏波但表現備受批評，一眾球星知恥近乎勇，今場會踢得更進取，加上首席前鋒盧卡古有望復出，火力更有保證，2.5球入球大屬明智之選。（Now 618及616周日晚9時直播）

比利時首輪面對加拿大，受制於對手嘅速度同體力型踢法，一班後防老將疲於奔命，贏波全靠把握力高於對手。表現受到外界批評，奇雲迪布尼賽後都話自己唔值得拎賽事MVP，可見球員自己都知道有咩問題，以佢哋咁豐富嘅經驗，今場可望修正錯誤踢出爭氣波。

比利時領隊馬天尼斯對加拿大後透露，王牌前鋒盧卡古有望復出，呢位比利時史上首席射手賽前已經恢復操練，就算唔能夠正選披甲，都可以後備姿態上陣，對球隊火力及調動甚有幫助。翻查數據，比利時近5次對非洲球隊，有4次總入球開3球或以上，值得再追。

摩洛哥火力唔弱

摩洛哥上仗悶和克羅地亞0比0，暫時得1分喺手，為拎出線主動權今仗唔可以再失分，以薛耶治、安尼斯利同保法爾組成嘅三叉戟有一定威脅力，阿舒拉夫側擊能力亦強，唔赦同比利時鬥攻。佢哋近兩次對比利時，總入球全開3球或以上，今仗等睇入球騷。