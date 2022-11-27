入場前身體不適！62歲威爾斯球迷魂斷卡塔爾

世界盃發生悲劇，計劃支持愛隊的一名62歲的威爾斯球迷抵達卡塔爾因病去世，英國大使館及威爾斯足總都表示，會為這位球迷家屬提供幫助。

世界盃小組次輪賽事已展開，威爾斯以0比2不敵伊朗，據英國《太陽報》報道指，一位名叫戴維斯（Kevin Davies）來自彭布羅克郡，跟兒子及朋友一起長途跋涉3300英里到多哈觀戰，但周五身體感到不適，無法到現場觀看威爾斯對伊朗一戰，他被送往當地醫院搶救，可惜不幸去世；據了解戴維斯本身患有嚴重疾病，但早前已經康復，身體情況良好。

威爾斯球迷組織證實了這宗悲劇:「他是紅牆的一部份，我們就像一家人，今天我們失去了一位家庭成員。」威爾斯足總亦發聲明為這位球迷作深切哀悼，並向其家屬報以深切慰問。

組委會估計有超過2500名威爾斯球迷飛到卡塔爾為球隊打氣。據悉，英國駐卡塔爾大使館、卡塔爾有關機構、威爾斯足總及相關旅遊公司都會為戴維斯的兒子作出一切的協助，盡快安排戴維斯的遺體飛回英國。