格仔兵 VS 楓葉國　克羅地亞上盤手到拿來

世盃F組搶分戰，克羅地亞對加拿大，「格仔兵團」首仗得1分，最後一輪仲要火併比利時，今場如果贏唔到加拿大就會好被動；「楓葉國」加拿大首仗不敵比利時明顯輸經驗，對住上屆世盃亞軍相信要繼續交學費，克羅地亞近6仗5勝1和，讓平半上盤抵玩。（ViuTV 99、Now 618、616周一凌晨零時直播）

今屆賽前有唔少評論指克羅地亞陣容老化，戰力今非昔比，但上仗0比0悶和摩洛哥所見，佢哋明顯攻勢較多，可惜尼高拉華錫近門失機，不過世盃首仗嚟計應該收貨。隨着賽事展開，球員進入狀態，預計第2仗會有更佳發揮，而且佢哋陣容實際上係以老帶新，既有37歲老將莫迪歷，亦有年僅20歲嘅中堅加華度爾，活力唔會差，最重要係有一班老將帶住，就算犯錯都可以及時修正。

加拿大欠大賽經驗

加拿大闊別36年再踢決賽周，首仗0比1不敵比利時，全場狂射21腳但都入唔到波，艾方素戴維斯更射失12碼，可見嚟到國際大賽，臨場經驗相當重要，加拿大要學懂點樣喺世盃取勝，可能仲需要時間。克羅地亞係世盃老手，面對加拿大嘅速度同體力化踢法自有對策，上盤捧得過。