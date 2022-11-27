朗尼獻計收起哈利卡尼 其實有私心？

英格蘭將於周三(30日)凌晨世界盃B組最後1輪分組賽對威爾斯，「三獅兵團」打和都可以出線，英格蘭國家隊史上入波最多嘅球員朗尼獻計，建議領隊修夫基收起隊長哈利卡尼，避免呢位射手傷勢惡化，影響球隊爭標。

哈利卡尼右腳足踝有傷，上仗帶傷上陣對美國，表現低迷，可見傷患問題嚴重影響呢位熱刺球星發揮，所以朗尼認為既然英格蘭出線機會高唱入雲，冇必要再冒險畀哈利卡尼上陣

：「英格蘭下場對威爾斯，需要作出人腳變動，首先係收起哈利卡尼，我見佢上場踢得非常辛苦，佢係球隊非常重要嘅主力，必須好好保護佢，幫助佢重拾狀態。」呢位前曼聯隊長建議可以用哥林威爾遜代替哈利卡尼嘅正選位置。

不過，網民認為朗尼要求修夫基收起哈利卡尼，其實有私心，因為卡尼已為英軍累積入51球，只差2球就可以追平朗尼嘅國家隊入波紀錄，佢梗係唔想咁快畀呢位後輩超越啦。

另外，現時擔任美職華盛頓聯隊教練嘅朗尼認為菲爾科頓亦應該踢正選，因為呢位22歲曼城新星有創造力及入球能力，可以提升英格蘭攻力，以免再出現上仗對美國嘅悶戰局面。