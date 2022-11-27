港超聯　港會2比1險勝和富大埔

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）頭場，和富大埔於大埔運動場迎戰港會，最終港會憑上半場兩度入球，以2比1擊敗有加比爾於下半場追成較接近紀錄的和富大埔。

主隊派出謝家榮把守大門，加比爾鎮守中路，雷仙奴夥拍鄭子森為保連奴提供支援，王力威及鍾偉強先列後備。港會方面，年僅16歲的周子謙擔正，喜比特聯同莊馬仕控制中場，李小恆與安高沙則為里奧和福保羅輸送彈藥。

港會開局即反客為主，5分鐘一次角球攻勢，喜比特禁區內射成1比0，11分鐘後，莊馬仕左路傳中，謝家榮手拳打出不遠，里奧起腳，杜國樑門前撞入，令客隊領先至2比0。大埔隨後嘗試加強壓迫，可惜幾下傳中皆被港會化解，令港會上半場以2比0領先。

大埔換邊後換入利馬及王力威，力圖平反敗局，隨即收到效果，利馬於56分鐘左路傳中，加比爾門前頂成1比2。主隊攻勢一浪接一浪，王力威的突破亦帶來不少威脅，主隊到64分鐘再以鍾偉強入替翁煦濤，加強側擊。78分鐘，馮冠鳴接應隊友傳送後射門，被費查撲出底線。和富大埔及後繼續壓上，可惜無緣平反敗局，港會2比1擊敗和富大埔完場。