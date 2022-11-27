港超聯 大激鬥！理文主場迎戰晉峰
2022年11月27日 17:00
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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）尾場賽事，2022年最後一次於將軍澳運動場出擊的理文，主場迎戰晉峰。力爭延續聯賽連勝走勢的「黃黑軍團」，今場有余煒廉重返正選大軍，頂替因傷倦勤的列斯奧，黃威、迪高及戴上隊長臂章的顏樂楓坐陣中場，艾華頓、加維蘭及張憙延組成進攻三叉戟；晉峰繼續有費利浦薩缺陣，鋒線改派今季首次擔正的18歲小將班哲文攻堅，羅澔陽負責把守最後大關。（on.cc東網周日晚上六時直播）
理文正選：
88 袁皓俊 [GK]
3 徐宏傑
4 立花稜也
5 余煒廉
8 艾華頓
14 荷西安祖
16 顏樂楓 [C]
17 張憙延
22 加維蘭
23 黃威
33 迪高
晉峰正選：
14 羅澔陽 [GK]
4 曾仲楠
5 楊憲樂
6 葉卓文
7 林樂勤
8 卡爾特納
11 紀思昊
20 鄭璟昊 [C]
28 邵昀俊
77 伍家揚
80 班哲文
理文後備：
1 高俊 [GK]
28 陳嘉豪 [GK]
92 鄧梓朗 [GK]
9 洛迪古斯
11 鄭兆均
12 羅焯熙
18 許可臻
21 曾錦濤
24 鄭進泓
29 余沛康
44 中村祐人
91 基華尼頓
晉峰後備：
1 林駿杰 [GK]
9 播磨浩謙
10 黃偉國
17 何思哲
18 梁子鍵
44 黃政德
72 翁嘉禧
75 周睿弘