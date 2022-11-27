港超聯　大激鬥！理文主場迎戰晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）尾場賽事，2022年最後一次於將軍澳運動場出擊的理文，主場迎戰晉峰。力爭延續聯賽連勝走勢的「黃黑軍團」，今場有余煒廉重返正選大軍，頂替因傷倦勤的列斯奧，黃威、迪高及戴上隊長臂章的顏樂楓坐陣中場，艾華頓、加維蘭及張憙延組成進攻三叉戟；晉峰繼續有費利浦薩缺陣，鋒線改派今季首次擔正的18歲小將班哲文攻堅，羅澔陽負責把守最後大關。（on.cc東網周日晚上六時直播）

理文正選：

88 袁皓俊 [GK]

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

14 荷西安祖

16 顏樂楓 [C]

17 張憙延

22 加維蘭

23 黃威

33 迪高

晉峰正選：

14 羅澔陽 [GK]

4 曾仲楠

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

11 紀思昊

20 鄭璟昊 [C]

28 邵昀俊

77 伍家揚

80 班哲文

理文後備：

1 高俊 [GK]

28 陳嘉豪 [GK]

92 鄧梓朗 [GK]

9 洛迪古斯

11 鄭兆均

12 羅焯熙

18 許可臻

21 曾錦濤

24 鄭進泓

29 余沛康

44 中村祐人

91 基華尼頓

晉峰後備：

1 林駿杰 [GK]

9 播磨浩謙

10 黃偉國

17 何思哲

18 梁子鍵

44 黃政德

72 翁嘉禧

75 周睿弘