港超聯　大激鬥！理文主場迎戰晉峰

2022年11月27日 17:00
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）尾場賽事，2022年最後一次於將軍澳運動場出擊的理文，主場迎戰晉峰。力爭延續聯賽連勝走勢的「黃黑軍團」，今場有余煒廉重返正選大軍，頂替因傷倦勤的列斯奧，黃威、迪高及戴上隊長臂章的顏樂楓坐陣中場，艾華頓、加維蘭及張憙延組成進攻三叉戟；晉峰繼續有費利浦薩缺陣，鋒線改派今季首次擔正的18歲小將班哲文攻堅，羅澔陽負責把守最後大關。（on.cc東網周日晚上六時直播）
    理文正選：
    88 袁皓俊 [GK]
    3 徐宏傑
    4 立花稜也
    5 余煒廉
    8 艾華頓
    14 荷西安祖
    16 顏樂楓 [C]
    17 張憙延
    22 加維蘭
    23 黃威
    33 迪高
    晉峰正選：
    14 羅澔陽 [GK]
    4 曾仲楠
    5 楊憲樂
    6 葉卓文
    7 林樂勤
    8 卡爾特納
    11 紀思昊
    20 鄭璟昊 [C]
    28 邵昀俊
    77 伍家揚
    80 班哲文
    理文後備：
    1 高俊 [GK]
    28 陳嘉豪 [GK]
    92 鄧梓朗 [GK]
    9 洛迪古斯
    11 鄭兆均
    12 羅焯熙
    18 許可臻
    21 曾錦濤
    24 鄭進泓
    29 余沛康
    44 中村祐人
    91 基華尼頓
    晉峰後備：
    1 林駿杰 [GK]
    9 播磨浩謙
    10 黃偉國
    17 何思哲
    18 梁子鍵
    44 黃政德
    72 翁嘉禧
    75 周睿弘