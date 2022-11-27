睇定嚟食鬥牛兵唔使急　西班牙細鍊德國

今晚世盃「死亡E組」次輪重頭戲，西班牙火併德國。西班牙首輪大捷，今仗唔使急可睇定先食，德國上仗意外倒灶輸畀日本，同防線壓得太前有關，再輸就極大機會提早出局，一定先求穩陣，加上近年碰頭例少交收，2.5球嘅入球細值得捧場。(Now 618及616周一凌晨3時直播)

西班牙首輪大發神威，豪贈哥斯達黎加7蛋，費倫托利斯更梅開二度，主帥安歷基所倚重嘅箭頭艾華路莫拉達，後備落場亦有士哥，有咁多入球，同哥斯達黎加猶如不設防有關，整場「狂牛」完全未受考驗，贏得不費吹灰之力。西班牙依家有3分在手，可再使出傳控打法搓到你暈，唔使急於搶攻，睇準機會先作出致命一擊。

兩軍對賽旺細盤

德國首輪爆冷，以1比2反輸畀日本，連續兩屆世盃首輪落敗，輕敵之餘，亦同戰術上防線過於壓前，導致中門大開有關，令球隊短時間內連失兩球導致落敗，今仗為咗出線，絕對係非勝不可，但怯於「狂牛」強勁火力，德國一定要先鞏固防守，生死關頭務必穩中求勝。何況「日耳曼兵團」一直欠缺可靠射手數胡，無論係客串嘅夏維斯，抑或欠缺經驗嘅富克洛及尤素法莫高高，都畀唔到人信心。兩軍近6次正面交鋒，有5次開兩球或以下，2.5球細盤捧得過。