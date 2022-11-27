師徒對決！加納主帥知道「孫仔」弱點？

將於周一(28日)晚舉行嘅世界盃H組南韓對加納，成為一場師徒對決，南韓球星孫興民2009年加盟漢堡青年軍，當時球隊教練正係現任加納主帥艾度。呢位47歲教頭可以話係「孫仔」歐洲之旅成名路嘅啟蒙老師，亦非常了解對方，相信今場有方法凍結呢位「高徒」。

雖然艾度係前加納國腳，但其實喺德國出世，球員及教波大部分生涯都喺德國度過，佢效力漢堡至掛靴後，就加入球隊U19青軍做教練，其後碰上由南韓遠道而來嘅孫興民，當時「孫仔」只係17歲。

艾度話：「我好期待同老朋友孫興民見面，我哋喺漢堡U19青年軍已相識，我非常尊重南韓，對方實力強橫，今次必定係一場硬仗。」艾度球員時代司職翼鋒同進攻中場，相信「孫仔」當年喺佢身上學到唔少進攻技術，為日後打出名堂奠下基礎。

艾度除咗曾經擔任漢堡U19青年軍教練之外，亦做過多蒙特助教，上年9月成為加納國家隊助教，今年2月坐正做領隊。雖然佢大賽教波經驗尚淺，但上仗率領加納僅以2比3不敵葡萄牙，已經贏盡口碑，今場隨時又有驚喜。