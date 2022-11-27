輪換出事！日本爆冷不敵哥斯達黎加

周日（27日）晚世盃「死亡E組」次輪賽事，上仗逆轉勝嘅日本，喺高溫兼大輪換下表現失準，爆冷以0比1不敵哥斯達黎加，令出線出現暗湧。

日本首輪熱血反勝德國，還原漫畫《足球小將》神劇情，主帥森保一今仗作出大輪換，山根視來、守田英正、相馬勇紀、上田綺世及堂安律，代替酒井宏樹、久保建英、田中碧、伊東純也及前田大然擔正。可能因為打早場關係，喺攝氏32度高溫下比賽，除咗開波初段日本一輪搶攻外，之後節奏偏慢，入肉埋門唔多，哥斯達黎加吸取上仗對西班牙慘吞7蛋嘅教訓，明顯更注重防守，半場互交白卷。

易邊後日本換入淺野拓磨，呢位上仗後備入替攻入奠勝球嘅前鋒上陣後，比賽節奏立即加快，守田英正勁射畀哥軍門將基羅拿華斯救出，可惜淺野拓磨未能補中，相馬勇紀主射罰球亦高出。日本之後再換入三笘薰及伊東純也，加強攻力。

不過「藍武士」喺81分鐘一次後防犯錯，畀基舒亞富拿截到個波遠射，日本門將權田修一掂到都照入，呢球係哥斯達黎加今屆首次中龍埋門即入波，打破僵局。日本末段傾巢反撲，淺野拓磨近射又過唔到基羅拿華斯，最終一球飲恨，依家日本同哥斯達黎加都有3分，大家都有出線機會，日本尾輪要硬撼最強嘅西班牙，非常惡踢。