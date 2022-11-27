港超聯　理文3比1贏晉峰重登榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（27日）尾場賽事，2022年最後一次於將軍澳運動場出擊的理文，主場迎戰晉峰。結果理文憑張憙延上半場的入球，加上換邊後加維蘭及鄭兆均各入一球，以3比1擊敗比賽後段踢少1人，仍靠黃偉國破蛋的晉峰。「黃黑軍團」全取3分後重返榜首。

力爭延續聯賽連勝走勢的「黃黑軍團」，今場有余煒廉重返正選大軍，頂替因傷倦勤的列斯奧，黃威、迪高及戴上隊長臂章的顏樂楓等坐陣中場，艾華頓、加維蘭及張憙延組成進攻三叉戟；晉峰繼續有費利浦薩缺陣，鋒線改派今季首次擔正的18歲小將班哲文攻堅，羅澔陽負責把守最後大關。

主場出擊的理文，開局踢得主動，2分鐘，張憙延推入大位勁射， 被今場非常忙碌的羅澔陽撲出底線。12分鐘，艾華頓推入禁區外施射，省到對手球員出界。晉峰好快站穩陣腳，搶回不少控球權，但未能創造太大威脅。20分鐘，張憙延在禁區外「K角位」見羅澔陽企位較出，起腳射個拋物線入網，為理文先開紀錄。

理文領先後未有放軟手腳，25分鐘，艾華頓急勁傳中，羅澔陽飛身拍出不遠，張憙延的補射被曾仲楠成功護空門。36分鐘，晉峰後防再有險情，羅澔陽後場被加維蘭搶走皮球，但後者的射門，再被葉卓文在入白界前成功解圍。臨完半場前，袁皓俊的傳球被紀思昊成功攔截，後者隨即起腳笠射，但未能命中目標，理文帶着1球優勢回更衣室。

換邊後，理文換入中村祐人及鄭兆均，加強中前場。51分鐘，中村祐人交前，鄭兆均扣入大位起腳，被羅澔陽撲出。4分鐘後，林樂勤遠射，未能威脅袁皓俊。60分鐘，鄭兆均逼贏葉卓文，得益的加維蘭禁區頂一射破網，為理文拉開領先優勢。

落後的晉峰，及後換入黃偉國，但未能阻止理文繼續搶攻。64分鐘，加維蘭禁區內回傳，鄭兆均第一時間射個地波得手。82分鐘，曾仲楠於中場犯規，兩黃一紅被逐離場，但踢少一人的晉峰，補時階段仍靠黃偉國的入球，成功破蛋。最終理文以3比1擊敗晉峰，重返積分榜榜首。

理文主教練陳曉明賽後表示球隊值得全取3分，但指出整體表現可以更好：「今日唔可以話係一個『Good Win』，相信球員自己都覺得今日表現係唔理想，但全世界最好嘅球隊，都有時會出現發揮唔好嘅情況，今日表現係需要檢討。」理文在換邊後作出多個調動，「曉明Sir」認為球隊下半場表現有起色，亦希望今場以後備身分上陣的洛迪古斯等球員，盡快提升狀態：「唔希望只係得11個人強大，而係全隊上下都好強大。」

晉峰今場繼續有多位主力因傷病缺陣，總教練何信賢就認為球隊在陣容嚴重不整情況下，今場仍展現不俗決心，尤其在踢少1人情況下仍能夠爭取入球，態度值得欣賞：「我哋近期傷病情況咁嚴重，球員都知道要出多一分力，我覺得呢班球員，係開始識得肩負責任，希望佢哋之後嘅比賽可以保持。」「何Sir」透露正考慮為球隊前線增添人腳，惟現階段仍有待就增兵事宜向球會高層交涉。