尼馬缺陣巴西點算好？佢已欽點接班人

巴西上仗世界盃擊敗塞爾維亞，但進攻主將尼馬受傷，將缺陣周二(29日)凌晨第2場分組賽對瑞士，幸好「森巴兵團」仲有1位「尼馬2.0」，就係洛迪高高斯。呢位皇馬前鋒早已獲尼馬欽點為巴西10號球衣接班人，今仗正係佢爭取做主角嘅好機會。

現年21歲嘅洛迪高高斯同尼馬都係出身於巴甲老牌球隊山度士，登陸歐洲球壇第一站同樣去西甲，因而有「新尼馬」之稱。

尼馬2013年加盟巴塞隆拿，而洛迪高高斯3年前選擇轉投皇馬，看似係「死對頭」，但尼馬仍然非常關照呢位師弟，根據洛迪高高斯透露，尼馬曾經私下同佢講，自己就快退出國家隊，巴西未來10號球衣將會交畀佢。

尼馬欽點洛迪高高斯做接班人，除咗出身同門因素之外，其實呢位新星近年表現的確非常出色，上季為皇馬上陣49場入9球，包括上屆歐聯4強次回合對曼城，個人梅開二度，成為反勝最大功臣。

洛迪高高斯今季保持水準，為皇馬上陣19場已入7球，相信好大機會可以超越自己上季入波數字，有呢位師弟幫手，尼馬可以放心養傷。