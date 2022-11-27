FIBA 3x3香港站煞科　沙基艾反勝維也納封王

FIBA 3x3世界巡迴賽香港大師賽今日（27日）在維多利亞公園落幕。立陶宛的沙基艾一路過關斬將殺入決賽，在大部分時間落後下，末段連入兩球兩分，以21：17反勝奧地利的維也納，贏得總冠軍及40,000美元獎金。

儘管4支香港代表昨日悉數出局，維園觀眾人增無減。世界排名第7的沙基艾「爆冷」淘汰奧運冠軍班底里加及安特衛普，殺入決賽，迎來排名第6的維也納。

維也納身高略遜，速度和拼勁搭夠，迫使沙基艾多次失誤，一度領先11：7。但比賽尚餘5分鐘，維也納已累積7犯，把對手頻頻送上罰球線。沙基艾中鋒Aurelijus Pukelis利用身高優勢硬闖籃下，Marijus Uzupis更扮演救世主，在末段轟入「back to back」兩分球，一口氣反超前，最終沙基艾以21：17贏下總冠軍兼40,000美元獎金。

「我們拼盡全力才走到這裏，感覺不可思議！」攻入全場最高12分的Marijus Uzupis說。FIBA 3x3世界巡迴賽首度落戶香港，雖然連日下雨，但無損氣氛，「主辦今站賽事的人做得好好，一切安排妥當，香港是個很美麗的城市。」他期望明年有機會再次來港，並透露會先回立陶宛，再赴阿布達比參加下站賽事。