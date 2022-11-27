慘成「五零人」 蘇亞雷斯世盃後或掛靴

南美勁旅烏拉圭上仗世界盃僅同南韓打和0比0，普遍輿論指烏拉圭主帥迪亞高艾朗素安排老將蘇亞雷斯踢正選係錯誤決定，呢位35歲老將表現非常差，被網民寸係「五零人」、「肥哨2.0」，更傳出蘇亞雷斯可能踢完今屆世界盃後，就會掛靴結束球員生涯。

根據技術統計，蘇亞雷斯上仗0入球、0助攻、0射門、0過人、0地面對抗，但就有9次失去控球權，結果踢咗64分鐘就被換走，由另1位老將卡雲尼入替。

「哨牙蘇」嘅災難性演出成為網民笑柄，其中有人話：「蘇亞雷斯跑步似肥版朗拿度，身上好似孭咗25塊石頭。」南韓傳媒更加寸爆話：「蘇亞雷斯有上陣咩？」作為1位曾參加4屆世界盃嘅名將，落得如此評價，實在令人唏噓。

事實上，蘇亞雷斯近年水準大不如前，今夏離開馬體會，加盟烏拉圭球隊蒙特維多國民隊，僅簽短期合約，主要為咗保持狀態踢世界盃，但依家證明幫助有限，如果烏拉圭想下仗喺葡萄牙身上搶到分，相信要收起蘇亞雷斯，搵其他當打前鋒踢正選。

蘇亞雷斯同蒙特維多國民隊嘅合約將於世界盃後屆滿，盛傳佢好大機會喺賽事結束後退休，餘下每場世界盃都可能成為佢嘅告別戰。