亞洲七欖系列賽　香港贏阿聯酋連續3站封王

亞洲七人欖球系列賽阿聯酋站，香港男子七欖隊周日（27日）於4強戰以33比7大勝日本晉級，晚上決賽再以21比7力挫阿聯酋贏得冠軍。

作為南韓站冠軍的香港隊延續勇態，昨日（26日）於小組賽分別擊敗馬來西亞、中國及斯里蘭卡，以全勝姿態晉級周日的4強賽。準決賽對日本開賽不到2分鐘，港隊就由拜恩達陣，但韋兆新錯失附加射球，其後日本一度反超前至7比5，但香港再有丹馬克臨完半場左路突破達陣，加上韋兆新命中附加射球，香港上半場領先12比7。

下半場，港隊再由拜恩跑進「H」型球門達陣，丹馬克更於最後3分鐘兩度達陣，最終以33比7大勝日本，闖入決賽。

港隊於同日晚上出戰決賽，上半場港隊先憑杜靴迪和韋兆新達陣，以14比0領先阿聯酋。其後香港得分猛將丹馬克一度被罰停兩分鐘，但他在下半場回歸後再成功達陣，今站賽事共8次達陣排射手榜第2位。阿聯酋尾段扳回一城，港隊終以21比7取勝，繼10月泰國站及11月南韓站捧盃後，再於亞洲系列賽封王。

香港女子七欖隊同日出戰季軍戰，最終以10比24不敵泰國得第4名。