「黃金」變「黃昏」　摩洛哥射爆比利時

世盃F組第2輪，比利時火併摩洛哥，比利時「黃金一代」年紀大難擋摩洛哥體力化踢法，下半場連失兩球，以0比2落敗，比利時2戰得3分，最後一輪不容有失，反觀摩洛哥手執4分，形勢大好。

比利時今仗繼續派巴舒亞伊踢單箭頭，夏薩特兄弟及奇雲迪布尼於中場支援，一對老將中堅維頓漢及艾達韋列特鎮守中路，摩洛哥同樣續由薛耶治領軍。

比賽初段比利時攻勢較多，但有欠銳利，巴舒亞伊、夏薩特、韋素等埋門均無功而還，摩洛哥靠快速反擊威脅對方大門，完半場前薛耶治右路窄位直射罰球，比利時門將泰拔高圖爾斯甩手溜入，球證翻看VAR後指有人越位判詐胡，半場比數0比0。

下半場比利時多位老將體力不繼，全體速度下降，面對摩洛哥體力化踢法倍感吃力，踢到74分鐘終於失守，沙比利於左路角球旗附近罰球直射，隊友再衝到門口干擾，終於射破泰拔高圖爾斯十指關，摩洛哥領先1比0。

輸緊波嘅比利時連剛傷愈嘅盧卡古都出埋，但到補時輸多粒，摩洛哥由阿布基艾射成2比0完場，全取3分。