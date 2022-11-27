森保一向全國道歉　日本球迷：輸在太自滿

日本大反轉，世盃首仗擊敗德國後次仗竟然輸畀哥斯達黎加，領隊森保一賽後向全國道歉，有日本球迷嘲諷：「森保一只係回復應有水平。」

今屆世盃日本如坐過山車，首仗反勝德國後全球沸騰，森保一被吹捧上天，佢亦揚言「日本已達到世界級水平」，出發前定下嘅8強目標不是夢，點知第2場對哥斯達黎加，森保一竟然戰術大師上身，作出5個主力輪換，令空有銳利攻力嘅日本無從發揮，更被對方一次突擊絕殺。

森保一賽後接受訪問時表示：「我哋本來諗住保持0比0，再喺尾段入波，但對手好強，對唔住支持我哋嘅日本球迷，嚟緊我哋要好好準備對西班牙。」

日本輸波後球迷罵聲不絕，之前鬧過森保一無能嘅球迷，原本打算開啟道歉大會亦可以慳番，有日本球迷網上指：「擊敗德國後變得自滿，森保一今場立即打回原形。」

有球迷質疑今場用人：「正選陣容唔派得分王伊東純也，改派失誤較多嘅鐮田大地，又唔信任三笘薰，用人相當消極，完全睇唔出佢想贏波。」