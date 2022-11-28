閃電入波遭克羅地亞反勝　加拿大出局

世盃F組激戰，克羅地亞對加拿大，「楓葉國」加拿大開賽第一個攻勢就領先，但「格仔軍團」克羅地亞勝在經驗豐富，沉着應戰下迅速反先，最終呢支上屆亞軍以4比1反勝，2戰得4分形勢有利，加拿大兩戰皆北，提前出局。

加拿大1分08秒閃電入波，達莊保查蘭右路傳中，艾方素戴維斯門前無人看管一頂入網，呢球亦係加拿大世盃史上首個入球，早段開紀錄亦令今仗節奏明快，雙方鬥攻。

一開波就落後，但克羅地亞相當老定，憑純熟腳法同靚組織反攻，好快重掌主動權，26分鐘卡拉馬歷連過兩關一射入網，可惜隊友越位在先食詐胡，不過10分鐘後呢位賀芬咸射手接應比列錫妙傳，窄位射入追成1比1。完半場前克羅地亞再下一城，馬高利華查射成2比1反超前。

下半場輪到加拿大反撲，改踢433喪攻，給予對方頗大壓力，然而克羅地亞一眾老波骨及時拖慢節奏，守好陣地再施予反擊，戰至70分鐘，卡拉馬歷再度接應比列錫傳中球，一控一射死角入網，個人梅開二度，克羅地亞取得「燕梳球」贏到3比1，補時階段路夫路馬查整多粒成4比1，最終順利全取3分。