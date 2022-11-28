德國後備奇兵救駕　逼和西班牙出線未絕望

世盃E組重量級大戰，陷入絕境的德國憑後備奇兵富克洛在完場前7分鐘入波，1比1逼和西班牙搶到今屆第1分。德國小組2戰只得1分，是這支4屆冠軍在世盃史上最差開局，但他們出線仍未絕望，最後一輪必須擊敗哥斯達黎加，並期望日本在西班牙身上失分，就有機會奇迹晉級。

首戰不敵日本的德國，今仗面對西班牙仍處劣勢，西班牙中場丹尼爾奧莫7分鐘勁射中楣，德國企穩陣腳後搶回攻勢，魯迪格40分鐘接應罰球頂入，但VAR決判越位在先而作廢。換邊後雙方互有攻守，西班牙62分鐘由艾華路莫拉達搶點門前快腳射入，眼見德國即將輸波提早出局，後備奇兵富克洛在83分鐘禁區內抽入追成1比1完場。

德國上屆世盃分組賽出局，但頭2輪亦有1勝1負，2戰1分是球隊在世盃史上最差開局，對上一次在世盃頭2場1和1負已經是1938年，但當時賽制仍未有分組賽。幸運的是德國目前出線仍未絕望，領隊費歷克表示：「我們需要入球來振奮士氣，希望今場可讓球員信心增加，我們只踏出第1步，下場對哥斯達黎加要出線。」

成為德國救星的富洛克已經29歲，但今場只是第3次為德國上陣，並攻入國家隊第2球。德國上一次在世盃有後備球員入波，就是2014年世盃決賽，馬里奧葛斯對阿根廷的致勝入球，若果德國最終能夠奇迹出線，富洛克將成國家英雄。